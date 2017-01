Wien: Quartett von Jugendlichen brutal überfallen

Die brutalen Szenen spielten sich gegen 2.15 Uhr in der Nähe eines Klubs am Donaukanal ab. Bei der Suche nach Nachtschwärmern, die in Besitz einer Zigarette sind, sprachen die vier Männer im Alter von 20 und 21 Jahren allerdings die Falschen an. Die vier Teenager - ein 16 Jahre alter Türke, zwei 15- jährige Tschetschenen und ein 15- Jähriger aus dem Kosovo - verlangten daraufhin die Herausgabe von Cannabis und zückten die Schreckschusspistole sowie ein Butterfly- Messer.

21- Jähriger brach bewusstlos zusammen

Als ein 21- Jähriger den Forderungen des Quartetts nicht schnell genug nachkam, wurde ihm die Pistole an den Kopf gesetzt. Der junge Türke, der die Waffe hielt, fackelte nicht lange und gab einen Schuss ab. Das Opfer stürzte daraufhin bewusstlos zu Boden.

Völlig geschockt rannten daraufhin die drei Freunde des 21- Jährigen davon, die Teenager nahmen jedoch die Verfolgung auf und rannten ihnen nach. Dabei gelang es ihnen, einem 20- Jährigen das Handy zu rauben. Die beiden übrigen Opfer konnten sich gerade noch in ein Taxi retten und ließen sich zur nächstgelegenen Polizeistation bringen.

Festnahme nach Alarmfahndung

Eine Sofortfahndung nach den vier Jugendlichen brachten raschen Erfolg, sie konnten allesamt festgenommen werden. "An Wochenenden haben wir in dem Bereich verstärkte Streifen", merkte Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber der APA an.

In der Zwischenzeit kam der zuvor zusammengebrochene 21- Jährige offenbar wieder zu Bewusstsein und dürfte sich selbst vom Ort des Geschehens entfernt haben. Laut Angaben des Polizeisprechers konnte er bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei versucht nun, seine Identität zu ermitteln. Zu ihm gab es bisher nur ungenaue Angaben eines der Zeugen. Die vier Männer kennen sich noch aus der Volksschule.