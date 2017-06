Wien: Polizei ignoriert minutenlang Bitte um Hilfe

Um Hilfe gebeten hat ein junger Mann, der nach eigenen Angaben am 30. Mai auf dem Weg von der U- Bahn Richtung Resselpark auf den älteren Mann auf dem Boden aufmerksam wurde. Als man sich in der Polizeiinspektion weigerte, Erste Hilfe zu leisten, zückte der Mann sein Handy und begann zu filmen. Der "Falter" veröffentlichte den Mitschnitt am Dienstag auf YouTube (siehe unten).

"Alle Verständigungen wurden bereits durchgeführt, die Kollegen sind unterwegs, Rettung ist unterwegs, Polizei ist unterwegs. Mehr kann ich nicht tun, weil der Schalter besetzt sein muss", erklärte ein Beamter in der Inspektion und bat den Filmenden, sich zu gedulden. Als dieser Name und Dienstnummer verlangte und weiter eindringlich um Hilfe für den draußen liegenden Mann bat, stand der Polizist auf und zog sich mit den Worten "Gut, dann schließen wir die PI" zurück (Bild unten).

Ein weiterer Beamter in Zivil wird mit der Aussage zitiert: "Gestorben wird täglich." Dies ist in dem Mitschnitt aber nicht zu hören.

Tatsächlich sei die Rettung laut dem Magazin "Vice" erst gut 20 Minuten nach dem Eintreffen des jungen Mannes in der Polizeiinspektion informiert worden. Der Mann, der um Hilfe bat, soll erst nach insgesamt acht Minuten - drei davon sind in dem Video zu sehen - von einem Beamten nach draußen begleitet worden sein. Man habe "eine andere Arbeit auch noch, so schaut's aus", erklärte der Polizist und forderte den Mann auf, das Video zu löschen.

Die Rettungskräfte hätten schließlich keine ernsthafte Verletzung bei dem auf dem Boden liegenden 68 Jahre alten Mann festgestellt, sondern eine Alkoholisierung, und ihn in den Schatten begleitet.

Vorfall wird laut Polizei intern geprüft

Seitens der Polizei wurde "Vice" in einer ersten Stellungnahme erklärt, der Vorfall werde intern geprüft, da der Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung bestehe. Dass lediglich ein Funkwagen angewiesen worden sei, liege daran, dass von dem Zeugen "laut derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr beziehungsweise kein dringender Notfall" angegeben worden sei.

Ein Jurist der Landespolizeidirektion sagte dem Magazin, wenn der Mann draußen zusammengebrochen sei, sei es keine Frage, dass der Beamte nach draußen laufen und Erste Hilfe leisten hätte müssen.