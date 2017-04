Wien: Plötzliche Türken- Demo sorgte für Wirbel

Zu einer "kurzfristig angesetzten" Demo gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben sich am Dienstagabend nur rund 100 Teilnehmer - und damit deutlich weniger als erwartet - am Schwarzenbergplatz in der Wiener City versammelt. Trotzdem kam es wie angekündigte zur Ringsperre, obwohl es vonseiten der Polizei gegenüber krone.at geheißen hatte, der Zug der Demonstranten werde über die Nebenfahrbahnen geleitet.