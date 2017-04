Wien: Plötzliche Türken- Demo sorgt für Ringsperre!

Eine "kurzfristig angesetzte" Demonstration gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dürfte heute am frühen Abend zu massiven Behinderungen in der Wiener City führen. Der ARBÖ rechnet mit rund 700 Teilnehmern, die sich "direkt am Schwarzenbergplatz vor dem Reiterdenkmal zu einer Demonstration versammeln".