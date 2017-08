Wien: Partynacht endet mit Sexattacke in Taxi

Nach einer Partynacht, war die 24- Jährige gegen 5 Uhr früh in das Taxi am Schwarzenbergplatz eingestiegen. Die Adresse nannte sie dem Fahrer noch, dann schlief die junge Wienerin ein.

In einer dunklen Ecke in Strebersdorf (Floridsdorf) erwachte die Frau und spürte eine Hand zwischen ihren Beinen und an ihrer Brust, berichtet "Heute". Der Fahrer lag auf ihr und hatte der 24- Jährigen offenbar auch die Unterhose ausgezogen. Mit aller Kraft konnte sich die junge Frau noch von ihm wegstoßen und frage ihn, was das solle. Er hätte nur schauen wollen, ob es ihr gut gehe, rechtfertigte sich der Fahrer daraufhin bei ihr.

Geld weg, Handy ausgeschalten

Der Mann soll daraufhin wieder am Fahrersitz Platz genommen und das Opfer zur angegebenen Adresse gebracht haben. Zu Hause angekommen bekam die Frau dann den zweiten Schock: Jegliches Geld in ihrem Portemonnaie war weg. Auch ihr Mobiltelefon dürfte der Taxifahrer ausgeschaltet haben, damit sie nicht unbemerkt die Polizei alarmieren kann.

Die Wienerin merkte sich die Autonummer und erstattete Anzeige. Das Landeskriminalamt ermittelt, bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer.