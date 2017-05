Wien: Nordafrikanischer Dieb bei Integrationsmatch

"Sport spricht alle Sprachen" - nach diesem Motto veranstaltet Thomas Ebner seit 2006 Fußball- Weltmeisterschaften in Österreich für Hobbyspieler aus aller Herren Länder. Helle Aufregung nun beim Turnier in Wien: Während 300 Kicker den Bällen nachliefen, trieb ein Langfinger in den Umkleidekabinen sein Unwesen …