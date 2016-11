Wien: Neues Sozialamt kostet 96.000 Euro pro Monat

Die Arbeitslosigkeit steigt, immer mehr sind in Wien auf die Mindestsicherung angewiesen - und so platzen auch die Sozialämter aus allen Nähten. Wie berichtet, sollen deswegen viele kleine Behörden zusammengelegt werden. Und das kostet Geld. In der Guglgasse wird alleine die Miete 96.994 Euro pro Monat verschlingen.