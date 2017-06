Wien: Nackter Kasache bei Hoteleinbruch verhaftet

Ein betrunkener, nackter Mann ist in der Nacht auf Dienstag über ein Fenster in ein Hotelzimmer in Wien- Alsergrund eingestiegen. Als er Geld und eine Uhr stahl, weckte er den Hotelgast. Dieser flüchtete in die Lobby und verständigte die Polizei. Beamten entdeckten den 33- jährigen Kasachen am Dach des Hotels liegend. Er kletterte selbstständig wieder in sein Zimmer, wo er festgenommen wurde.