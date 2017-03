Wien: Massiver Mangel an Notärzten sorgt für Chaos

Konkret geht es um die Pläne, die Notärzte ab April nicht mehr in den Rettungszentralen, sondern in den Krankenhäusern zu stationieren. Was sie dort genau zu tun haben - etwa Patienten in der Ambulanz mitzuversorgen -, ist noch nicht ganz geklärt. Letzte Details werden gerade verhandelt.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH (Symbolbild)

"Kein Notarztfahrzeug war einsatzbereit"

Unbestritten ist der eklatante Personalmangel: "Waren früher 15 Notärzte im Einsatz, sind es heute an schlechten Tagen nur noch drei bis vier", erzählt der Mitarbeiter. Am 19. Februar sei in der Früh die Situation eskaliert: "Bei Dienstwechsel war krankheitsbedingt kein einziges Notarztfahrzeug einsatzbereit."

Die Stadt Wien erhofft sich durch die Umorganisation eine Entlastung der angespannten Situation: Spitalsmediziner, die tageweise mit Blaulicht ausrücken, sollen Geschmack auf den Außendienst bekommen. "Für die Patienten wird das System Vorteile bringen", sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger. Ein Pilotversuch am AKH läuft bereits.

