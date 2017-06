Wien: Leiche trieb im Badesee der Seestadt Aspern

Drei Jugendliche haben am späten Dienstagvormittag eine Wasserleiche in der Wiener Seestadt Aspern in der Donaustadt entdeckt. Polizeisprecherin Michaela Rossmann bestätigte einen Bericht des "Kurier". Demnach war die Exekutive kurz nach 11 Uhr von dem im Wasser treibenden Toten informiert worden.