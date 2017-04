Wien: Klimaschutz- Demo bringt am Samstag Staus

Staus und Verkehrsbehinderungen sind am Samstag in Wien wieder vorprogrammiert. Für den Klimaschutz gehen am Nachmittag zahlreiche Teilnehmer auf die Straße. Auf der Route vom Treffpunkt beim Praterstern zum Parlament ist daher ab 14 Uhr mit Behinderungen zu rechnen, teilte der ÖAMTC am Donnerstag mit. Der People's Climate March wird in mehr als 290 Städten weltweit abgehalten.