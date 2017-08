Wien: Junger Rekrut mit allen Ehren verabschiedet

Mit allen militärischen Ehren wurde am Donnerstag in Wien- Donaustadt Rekrut Toni P. beigesetzt. Wie berichtet , ist der junge Soldat während der Ausbildung in Horn in Niederösterreich vermutlich an den Folgen eines akuten Infekts verstorben. Auf ausdrücklichen Wunsch der Familie begleiteten auch 200 Kameraden der Garde den 19- Jährigen auf seinem letzten Weg. Begraben wurde der Rekrut in Uniform und mit dem roten Barett der Garde, auf das er so stolz gewesen wäre.