Wien: Jetzt Hochspannung vor SPÖ- Parteitag!

Was die Ämtertrennung von Parteivorsitz und Bürgermeisteramt angeht, erklärte Häupl, es gebe "unterschiedliche Vorschläge". Im Hinblick auf die im Zuge einer Nationalratswahl nötigen "Vorbereitungshandlungen" sei er dagegen, dass er sich schon vorher als Parteichef zurückziehe, gleichzeitig aber Bürgermeister bleibe. "Eine Ämtertrennung kommt für mich nicht infrage", stellt er klar.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Von ihm werde es dazu kein weiteres Statement vor dem Parteivorstand am 29. April geben. "Wir haben heute gute Gespräche geführt und werden diese in der Perspektivengrupppe weiter führen", so der Wiener Bürgermeister. Nach der (planmäßig 2018 anstehenden, Anm.) Nationalratswahl könne man mit ihm aber über alles reden, fügte er hinzu. Ob das auch einen etwaigen Rücktritt seinerseits betreffe? "Wenn ich sage alles, dann meine ich alles", so Häupl.

Er werde "auf Wunsch und im Einklang" mit dem Bundesparteivorsitzenden (Kanzler Christian Kern, Anm.) diesen bei der Nationalratswahl unterstützen. Das gehe aber nur mit einer geeinten Partei. Und mit einer Trennung von Parteivorsitz und Bürgermeisteramt wäre das auch nicht möglich: "Was danach (nach der NR- Wahl, Anm.) ist, werden wir schauen."

Bürgermeister rechnet nicht mit Streit am Parteitag

Zur Debatte um seine Nachfolge meinte Häupl außerdem, er rechne nicht mit einer Streitorgie am Parteitag und "werde alles dazu tun, um dies zu verhindern". "90 Prozent der Vertrauenspersonen in der Partei wollen keinen Konfilkt." Ob er sich mit seiner Absage an die Forderungen der Kritiker heute durchgesetzt habe, verneinte der Bürgermeister. Es gebe weder Sieger noch Verlierer. Was es schon geben soll, sind weitere Gespräche. Zu den Journalisten meinte er außerdem: "Ich hoffe, dass Sie sich für unsere inhaltlichen Themen genauso interessieren, wie für diesen personellen Dinge."

Johann Gudenus Foto: Peter Tomschi, thinkstockphotos.de

FPÖ: "Häupl soll endlich abdanken!"

Von der politischen Konkurrenz gab es bereits kurz nach dem Pressegespräch erste Reaktionen. "Wenigstens ein Mindestmaß an Informationen wird man doch erwarten dürfen", kommentiert der FPÖ- Vizebürgermeister Johann Gudenus das Statement des Bürgermeisters. "Wenn er nicht mehr möchte - offenkundig ist das ja das Primär- Problem - soll er aufhören, uns die Zeit zu stehlen und zum Wohle der Wienerinnen un Wiener endlich abdanken!"

Gernot Blümel Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Blümel: "SPÖ muss in die Gänge kommen"

Der Landesparteiobmann der ÖVP, Gernot Blümel, sieht durch die tägliche Debatte um Häupls Nachfolge wesentliche Themen der Stadtentwicklung in den Hintergrund gedrängt. Statt Zukunftsthemen, Visionen und Aufbruchsstimmung diskutiere man weiter über Posten und Ämter in der Post- Häupl- Ära: "Die Wiener SPÖ muss jetzt endlich in die Gänge kommen, das unwürdige Gezeter ein für alle Mal beenden und endlich Standortfragen statt Nachfolgefragen in den Mittelpunkt stellen", so Blümel.