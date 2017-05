Wien: Gudenus (FPÖ) auf Todesliste von Islamisten

Im Zuge eines Terroreinsatzes waren die deutschen Behörden auf die Namen der beiden Verdächtigen gestoßen, berichtete "Heute" am Mittwoch. Der Hinweis wurde an die ägyptische Polizei weitergeleitet, die die beiden verdächtigen Männer ausforschen und schließlich festnehmen konnte. Bei ihnen soll eine Todesliste gefunden worden sein, auch ein Name aus Österreich scheint darauf auf: jener von Wiens Vizebürgermeister, Johann Gudenus.

Foto: Peter Tomschi

Im Gespräch mit "Heute" erklärte der 40- Jährige, der gerade mit einer Delegation in Russland weilt und per Telefon über die Gefahr informiert wurde: "Meine Sorge gilt meiner Familie, aber ich werde meinen Einsatz gegen den radikalen Islamismus fortsetzen. Danke an alle, die dafür gesorgt haben, dass die Gefahr gebannt ist!"

Strenge Bewachung

Gudenus werde nach seiner Rückkehr nach Wien jedenfalls unter strengen Sicherheitsbedingungen bewacht, heißt es weiter - denn die Gefahr ist noch nicht gebannt. Ein mutmaßlicher Terrorist befinde sich nach wie vor auf der Flucht. Warum Gudenus ins Visier der mutmaßlichen Extremisten geriet, ist noch unklar.

Es wird gemutmaßt, dass die erst Anfang Mai in Bosnien geschlossene Ehe mit Freundin Tajana oder die Politik des 40- Jährigen ausschlaggebende Gründe dafür sein könnten.

Foto: FPÖ Wien