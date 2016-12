Wien: Frühstücks- Shopping lockte Schnäppchenjäger

Der frühe Vogel fängt den Wurm - oder in diesem Fall das Schnäppchen. Wie schon in den vergangenen Jahren lockte am Dienstag der Elektronik- Riese Media Markt/Saturn schon um 6 Uhr massenhaft Kundschaft in seine Shops. Vor den Eingängen und später an den Kassen bildeten sich lange Warteschlangen.