Wien: Friseur im eigenen Salon niedergeschossen

Schüsse am Mittwoch in Wien: Wie die "Krone" erfuhr, soll auf den 46 Jahre alten Inhaber eines Friseurgeschäftes in der Wienerbergstraße 12 im Bezirk Meidling ein Mordanschlag verübt worden sein. Der Täter - er soll aus dem Bekanntenkreis des Opfers stammen - drang gegen Mittag in den Salon ein und eröffnete das Feuer auf den Inhaber. Der Mann überlebte schwerst verletzt.