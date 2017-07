Wien: Ferienfahrplan verärgert Öffi- Nutzer

Viele Öffi- Nutzer und auch "Krone"- Leser halten nichts vom Sommerfahrplan. "Gleicher Preis, weniger Leistung", empört sich etwa Patrick B. auf der Facebook- Seite der Wiener Linien. Ein anderer Fahrgast schreibt: "Dann will ich auch weniger bezahlen!"

"Von Urlaubszeit keine Spur"

Für die meisten Öffi- Nutzer will die Rechnung nicht ganz aufgehen: Längere Wartezeiten, die Züge sind zu Stoßzeiten immer voll, wo vielleicht Wiener urlaubsbedingt fehlen, würden Feriengäste aus dem Ausland die Züge und Busse ja wieder füllen. "Von Urlaubszeit keine Spur", ärgert sich Thomas G. Die Zeiten, in denen die Wiener wochenlang die Stadt verlassen würden, seien längst vorbei. Appell von Öffi- Nutzerin Karoline S. an die Wiener Linien: "Kommt ins 21. Jahrhundert und passt endlich die Fahrpläne dem Fahrgastvolumen an."

Foto: krone.at, Wiener Linien

Aber Öffi- Stadträtin Ulli Sima bleibt dabei: "Ich fahre gerade im Sommer in der Früh oft mit der U- Bahn ins Büro, da wartet man dann im Schnitt vier statt sonst die üblichen drei Minuten." Selbst in den Ferienzeiten wären die Intervalle in Wien dichter als in anderen Städten.

Viele wollen im Sommer jetzt aufs Auto umsteigen. Doch auf den Straßen lauert der Stau.

Michael Pommer, Kronen Zeitung