Wien- Favoriten: Bimfahrer wurde zum Lebensretter

Nur um Haaresbreite dürfte jener Asylwerber (23), der am Samstag in Favoriten randaliert hatte und dabei auf eine Bim geklettert war, einem tödlichen Stromschlag entgangen sein. Zu verdanken hat er das wohl dem beherzten Eingreifen des Straßenbahnfahrers, der in allerletzter Sekunde per Notabschaltung den Stromfluss in der Oberleitung unterbrach.