Wien: Das verdienen unsere Stadtpolitiker wirklich

Tabulos soll die Spar- Diskussion ablaufen, das versicherten Bürgermeister Michael Häupl, Vize Maria Vassilakou und Finanzstadträtin Renate Brauner. Die Überlegungen gehen ja so weit, dass sogar große Bezirke geteilt bzw. kleine Bezirke zusammengelegt werden sollen.

Aber auch die Politikergehälter sind Thema. Ein Blick in die aktuelle Bezugsliste der Stadt zeigt, wer was in Wien verdient:

Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) kommt auf 17.372 Euro pro Monat, brutto, 14 Mal im Jahr.

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) darf sich über 16.503 Euro freuen

Amtsführende Stadträte, wie eben Renate Brauner (SPÖ), kommen auf ein Gehalt von 15.635 Euro.

Der Wiener Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky erhält 10.423 Euro.

Dann wären da noch die nicht amtsführenden Stadträte, die immerhin auch noch rund 8.583 kassieren.

Bezirksvorsteher bekommen 10.042 Euro.

Die Wiener ÖVP kämpft um jede Leuchte

Und was das frühe Dimmen der Straßenbeleuchtung anbelangt, will die Wiener ÖVP am Freitag einen Antrag einbringen, dass es wieder bis 23 Uhr hell bleibt. Der Wiener Parteichef Gernot Blümel: "Fakt ist, dass das vorgezogene Abdrehen der Beleuchtung die Sicherheit der Menschen beeinträchtigt."

