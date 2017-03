Wien: Boden in Pizzeria senkte sich plötzlich ab

Einen großen Schrecken haben Angestellte einer Pizzeria in Wien- Hernals bekommen, als sich Sonntagmittag plötzlich der Boden des Lokals absenkte. Die Mitarbeiter riefen die Feuerwehr. "Die Einsatzkräfte stellten einen Schaden an der Bausubstanz fest", berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Das Haus in der Römergasse, das gerade saniert wird, wurde geräumt.