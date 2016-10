Wien: Baustart für das weltgrößte Holzhochhaus

Nach einer rund zweieinhalbjährigen Entwicklungsphase kann nun mit der Errichtung des Gebäudes begonnen werden. Der hölzerne Koloss wird über insgesamt 24 Stockwerke verfügen und ein Hotel, Apartements, ein Restaurant sowie Health- , Beauty- und Wellness- Bereiche beherbergen. Wohnungen wird es allerdings nicht geben.

"Wir haben es geschafft, etwas zu machen, das außergewöhnlich ist und wirklich beispielhaft sein kann", sagte Architekt Rüdiger Lainer. "Die Verwendung von Holz ist bei Hochhäusern nicht üblich. Bis jetzt hat noch niemand versucht, das so umzusetzen."

Das weltgrößte Holzhochhaus soll im Herbst 2018 fertiggestellt sein. Foto: APA/OLN OFFICE LE NOMADE/RLP Rüdiger Lainer Partner

"Holz sinnlich erlebbar machen und nichts verkleiden"

Grundlage ist ein Konzept, das mit wenigen Elementen arbeitet. Vier vorgefertigte Bauelemente werden dabei gestapelt. Die Fassade erhält laut dem Architekten "eine raue Haut", die an Baumrinde erinnern soll. Auch in den Innenräumen spiele die Sichtbarkeit von Holz eine wichtige Rolle: "Das schafft eine ganz eigene Atmosphäre", so Lainer. "Wir wollen Holz sinnlich erlebbar machen und nichts verkleiden." Man habe zudem zeigen wollen, "dass Österreich so weit ist, auf diese Art und Weise Holz zu verbauen, und dass wir die Ersten sind, die das können", so "HoHo"- Projektleiterin Caroline Palfy.

65- Millionen- Euro- Projekt

Die Kosten für den Bau des "HoHo" sollen 65 Millionen Euro betragen. Im Vergleich zu anderen Projekten in konventioneller Bauweise koste das Holzhochhaus- Projekt damit um zehn Prozent mehr. Im Herbst 2018 soll der Holzgigant, der direkt an der U2 liegt, fertig sein.