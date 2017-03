Wien auf Platz 8 der teuersten Städte Europas

Die EIU- Analysten vergleichen Preise für mindestens 160 Produkte und Dienstleistungen, darunter Brot, Wein und Benzin sowie Mieten, Transport, Privatschulen und Haushaltshilfen. EIU hat bei solchen Ranglisten besonders im Fokus, was Ausländer ausgeben müssen, die neu in diese Städte ziehen.

In den Top Ten der teuersten Städte der Welt haben sich in Europa neben Zürich (Rang 3) noch Genf (Rang 7), Paris (Rang 8) und Kopenhagen (Rang 10) Plätze gesichert. Wien belegt im weltweiten Ranking Platz 21 - und ist somit um gleich drei Plätze "billiger" geworden. Im Vorjahr war Wien in den Top 20 und belegte gemeinsam mit Frankfurt Platz 18.

Im Europa- Vergleich schafft es Österreichs Bundeshauptstadt heuer auf Platz 8 der Top Ten der teuersten Städte des Kontinents. Teurer als in Wien ist es in Europa im isländischen Reykjavik und in der finnischen Hauptstadt Helsinki (ex aequo auf Rang 6) und im norwegischen Oslo (Platz 5). Die drei Spitzenplätze belegen Paris und Genf (ex aequo auf Platz zwei) und Zürich (1).

Für eine Überraschung sorgte hingegen London. Mit der Brexit- Debatte stürzte die Hauptstadt Großbritanniens auf der weltweiten Liste von Platz sechs im Vorjahr auf Platz 24 nach hinten ab. Im Europa- Vergleich landet die britische Finanzmetropole nur noch auf Rang 10 der teuersten Städte.

Die teuerste Stadt in den USA bleibt derweil New York mit Platz neun in der Weltrangliste. Die billigste Stadt der Welt ist indessen Almaty in Kasachstan auf Platz 133. Davor liegt Lagos in Nigeria auf Platz 132, Bangalore in Indien auf Platz 131 und Karachi in Pakistan auf Platz 130.

