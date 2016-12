Wien: Albaner sticht in Lokal zwei Polen nieder

Gegen Mitternacht gerieten die drei Männer in einem Lokal in der Quellenstraße in Streit. Laut Zeugen wurde es schnell handgreiflich. Im Zuge der Rauferei zückte der noch unbekannte Täter ein Messer und stach auf seine beiden Kontrahenten ein.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Der 34- Jährige erlitt einen Bauchstich - er verstarb noch am Tatort. Der 37- Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER