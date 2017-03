Wien: 9000 Euro Strafe für Waxing- Miss

Lege dich nicht mit einer Behörde an: Ihr Fall sorgte europaweit für Schlagzeilen und machte Ex- Miss- Austria Katia Wagner zur "Wut- Waxing- Lady". Wie berichtet, entsprach ihr Schönheitssalon mit mehr als 70 Angestellten nicht den Vorschriften. Die Folge waren Auflagen ohne Ende, unter anderem Sichtfenster nach außen in den Waxing- Kabinen.

Foto: Screenshot facebook.com

Statt "brav" zu sein, machte Wagner alles publik. Entgegen dem Arbeitsinspektorat- Motto "Beraten statt strafen" wurden die Auflagen daraufhin verdoppelt, worauf Wagner die Reißleine zog und alle Mitarbeiter ihren Job verloren. Nun muss die Beauty- Queen sich mit der Strafe herumschlagen.

Florian Hitz, Kronen Zeitung