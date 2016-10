Wien: 20 Menschen aus brennendem Wohnhaus gerettet

Rasches Handeln war geboten, sagte Feiler. Die Feuerwehrmänner konnten die Betroffenen beruhigen und neun Personen mittels Drehleiter in Sicherheit bringen. Die elf weiteren gefährdeten Menschen wurden mit dem Einsatz von Fluchtfiltermasken aus den Wohnungen und Zimmern der in dem Gebäude befindlichen Pension geborgen. Ein 34- jähriger Mann erlitt laut Angaben der Berufsrettung eine leichte Rauchgasvergiftung.

Foto: MA 68 Lichtbildstelle

"Logistische Herausforderung"

Gegen 9 Uhr konnte der Einsatz, an dem insgesamt 16 Fahrzeuge und 75 Mitarbeiter der Feuerwehr beteiligt waren, beendet werden. Feiler sprach von einer logistischen Herausforderung. Nachdem das Feuer an mehreren unterschiedlichen Stellen ausgebrochen war, geht man bei der Wiener Polizei von einer Brandstiftung aus. Was genau zu dem Brand führte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Brandgruppe des Landeskriminalamtes.

Foto: APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE