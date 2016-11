Wien: 12 Polizeiwagen rasten Autodieben hinterher

Um 2.15 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Opel Astra aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der Oswald- Redlich- Straße wollten die Beamten das Fahrzeug anhalten, doch der Pkw- Lenker - der 18- Jährige saß am Steuer - stieg aufs Gas und raste davon.

Mehrere Straßenpoller gerammt

Insgesamt 30 Polizisten nahmen in zwölf Fahrzeugen die Verfolgung auf. Auf der Flucht vor der Exekutive nahm der Bursche keinerlei Rücksicht auf geltende Verkehrsregeln und missachtete mehrmals rote Ampeln, so Polizeisprecher Roman Hahslinger. Mehrere Kilometer war der junge Mann mit seinen beiden älteren Mitfahrern mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, die rasante Fahrt verlagerte sich dabei bis zur Donauinsel. Dort rammte der Lenker sogar einige Straßenpoller, es entstand jedoch lediglich Blechschaden an dem gestohlenen Fahrzeug, das das Trio zuvor in der Oswald- Redlich- Straße entwendet hatten. Verletzt wurde niemand.

Etwa 25 Minuten lang dauerte die wilde Jagd, ehe der Fahrer das Auto am Hubertusdamm abstellte und mit seinen Beifahrern zu Fuß flüchtete. Allerdings hinterließ das Trio im Wagen ein "Präsent" - mehrere leere Bierdosen fanden sich in dem gestohlenen Vehikel.

Autodiebe auf Straße entdeckt

Knapp zwei Stunden später, kurz vor 5 Uhr, wurden Polizisten auf drei Personen in der Autokaderstraße aufmerksam, die zu Fuß unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei ihnen um die geflüchteten Autodiebe handelte. Das Trio wurde festgenommen.

Unklar blieb bislang, ob der 18- jährige Lehrling überhaupt eine Lenkberechtigung besitzt. "Er wies sich bei der Festnahme mit einem Personalausweis aus", berichtete Hahslinger. Eine Einvernahme ist noch ausständig.