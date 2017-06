Wie war Sebastian Kurz eigentlich in der Schule?

Sebastian Kurz aus Wien- Meidling. "In der Schule hatte er nur Einser. Vielleicht mal einen Zweier", sagen seine beiden ehemaligen Lehrer, die heute noch am Gymnasium Erlgasse unterrichten. "Er ging in eine Klasse, in der bereits jeder Zweite Migrationshintergrund hatte", weiß Schuldirektorin Elfriede Wotke. Der "Krone" verriet das Trio, wie der neue ÖVP- Chef so war.