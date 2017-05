Wie viel unser Euro in Urlaubsländern wert ist

Fast ebenso billig ist für uns Ungarn, und in den klassischen Sommerferien- Zielen Kroatien, Griechenland oder Spanien spart man gemessen an der Kaufkraft zwölf bis 42 Prozent. Selbst in Deutschland lebt es sich um sieben Prozent günstiger. Italien ist hingegen fast so teuer wie Österreich, Spitzenreiter bleibt die Schweiz.

Zwei Länder fallen diesmal besonders auf: Erstmals seit 15 Jahren ist ein "Urlaubseuro" aufgrund des stärker gewordenen Dollars in den USA weniger wert als bei uns. Anders in Großbritannien, wo der kommende EU- Austritt (Brexit) das Pfund gegenüber dem Vorjahr weiter um rund sieben Prozent schwächte.

Die Preise haben darauf noch nicht reagiert, Shopping ist unterm Strich daher bereits um 13 Prozent billiger für uns geworden, rechnet Bank- Austria- Chefvolkswirt Stefan Bruckbauer vor. In London selbst dürfte der Vorteil wegen des generell höheren Niveaus allerdings kleiner sein. Gefallene Wechselkurse sorgen auch in Nordafrika im Schnitt für 16 Prozent günstigere Einkäufe.

