Wie sich Österreich liebt - und trennt!

In den Monaten Juni, Juli und August wird in Österreich am häufigsten geheiratet. Und doch lag der beliebteste Hochzeitstag 2016 im September. 935 Paare schlossen am ersten Samstag des Monats den Bund fürs Leben, wie viele andere Paare vorwiegend in Salzburg und Wien, berichtete Statistik Austria.

Brautleute in Kärnten am ältesten

Bei 69,3 Prozent der Eheschließungen war es für beide Partner das erste Ja- Wort, durchschnittlich waren Männer dabei 32,6 und Frauen circa 30 Jahre alt. Am jüngsten geheiratet wurde in Wien (Männer 31,7 Jahre) und Niederösterreich (Frauen 29,6 Jahre), am ältesten waren Brautleute in Kärnten (Männer 34 Jahre, Frauen 31,6 Jahre).

40,5 Prozent ließen sich 2016 scheiden

Im Bundesländervergleich war die Gesamtscheidungsrate 2016 in Wien (47,2 Prozent) am höchsten, gefolgt vom Burgenland und Niederösterreich. 13.998 (87,9 Prozent) der Scheidungen erfolgten einvernehmlich, bei 51,5 Prozent war der Mann "Träger des Verschuldens", bei 9,5 Prozent die Frau. Die Gesamtscheidungsrate betrug 40,5 Prozent.

Zwei Paare trennten sich einen Monat nach Hochzeit

Bei 1,5 Prozent der Ehescheidungen folgte die Trennung innerhalb des ersten Ehejahres, weitere 4,5 Prozent schafften es noch bis ins zweite. Zwei Paare ließen sich im ersten Ehemonat wieder scheiden. Fast die Hälfte aller Trennungen betraf Ehen, die seit weniger als zehn Jahren bestanden. Rund jede siebente Scheidung erfolgte erst nach der Silberhochzeit. Von Scheidungen betroffen waren 18.121 Kinder, davon waren 12.218 minderjährig.

Bis zu 55 Jahre Altersunterschied, Aus nach 64 Jahren

Das älteste Brautpaar brachte es zusammen auf 167 Jahre: Ein 83- Jähriger hatte eine nur ein Jahr ältere Frau geehelicht. Den größten Altersunterschied gab es mit 55 Jahren zwischen einem 78- jährigen Bräutigam und seiner 23- jährigen Braut. Ein Paar zog nach 64 Ehejahren einen Schlussstrich. Das bei der Scheidung am älteste Paar war zusammen 175 Jahre (94 Jahre und 81 Jahre) alt. Nach 64 gemeinsamen Jahren ließen sich ein 84- Jähriger und eine 85- Jährige scheiden. Nur zwei Jahre hielt die Ehe eines 84- Jährigen mit einer 26- Jährigen.