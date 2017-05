Wie Le Pen Macron doch noch "besiegen" könnte

Eine davon ist Marion Marechal- Le Pen, die 27- jährige Nichte von Marine Le Pen. Sie vertritt den rechten Flügel des Front National und steht ihrem Großvater und Parteigründer Jean- Marie Le Pen nahe. Das Verhältnis zu ihrer Tante Marine und deren Chefstrategen Florian Philippot, die der Partei einen gemäßigteren Anstrich gegeben hatten, gilt als angespannt. Marechal- Le Pen wird allerdings im Juni nicht antreten, sie hat nämlich ihren vorübergehenden Rückzug aus der Politik bekannt gegeben.

Marion Marechal-Le Pen kehrt der Politik vorübergehend den Rücken. Foto: AFP

Zwar blieb Marine Le Pen beim Rennen um das Präsidentenamt deutlich unter dem angepeilten und ihr auch von Beobachtern zugetrauten 40 Prozent der Stimmen, allerdings bedeutet die Mobilisierung von 10,6 Millionen Franzosen einen enormen Zuwachs. Marine Le Pens Vater hatte im Jahr 2002 in der Stichwahl gegen den Konservativen Jacques Chirac nur halb so viele Wähler für sich gewinnen können.

Politologe: FN könnte auf 50 Abgeordnete anwachsen

Den nunmehrigen Aufwind möchte die Tochter bei den Parlamentswahlen im Juni nützen. Aufgrund der Ergebnisse der Präsidentenstichwahl, bei der Le Pen in 45 Wahlkreisen vorne lag und in weiteren 66 über 45 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte, meint der französische Politikwissenschaftler Eddy Fougier, dass nach den Parlamentswahlen bis zu 50 FN- Abgeordnete durchaus realistisch klingen. Zusammen mit dem EU- Kritiker Nicolas Dupont- Aignan von der Bewegung "Debout la France" (Frankreich, steh auf) möchte man zur "größten Oppositionskraft" Frankreichs werden, wie die französische Tageszeitung "20 minutes" berichtete.

Kommen neuer Parteiname und neues Programm?

Neben einer möglichen Namensänderung feilen Parteistrategen des FN bereits an einigen Anpassungen im Parteiprogramm. So sickerte bereits durch, dass man die Forderung nach einem Austritt aus der Eurozone wohl aufgeben wird. Um die Kernwählerschaft nicht zu verprellen, wird sich Le Pen aber davor hüten, die EU- Kritik allzu sehr zu entschärfen.

Marine Le Pen als EU-Abgeordnete im Parlament in Straßburg Foto: AFP

Langfristige Strategie: Macron beim Scheitern zusehen

Aus eigener Kraft wird es der Front National nicht schaffen, Macrons Mehrheit zu verhindern. In diesem Zusammenhang hofft man darauf, dass "La Republique en Marche" ohne jene parlamentarische Unterstützung, auf die die etablierten Parteien zurückgreifen können, keinen großen Erfolg landen wird. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Linken und die Konservativen, die bei der Präsidentenwahl so kläglich gescheitert sind, nun auf Rache sinnen und Macrons Regierungspolitik blockieren werden. Der Front National könnte also derzeit durchaus an einer langfristigen Strategie arbeiten, deren Ziel es ist, Macron fünf Jahre lang beim Scheitern zuzusehen und dann 2022 selbst in den Elysee- Palast gewählt zu werden.

Am Sonntag endet Hollandes Amtszeit - und Macron übernimmt das Ruder in Frankreich. Foto: AP