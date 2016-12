Wie Gröden- Held Max Franz seinen Frust abbaute

Nach seinem 19. Platz in der WM- Abfahrt 2015 verrauchte der Ärger von Max Franz lange nicht. Um sich etwas abzureagieren, forderte er in der Arlberg Lounge in Beaver Creek ein paar Freunde zum Nageln heraus. Als er nicht und nicht treffen wollte, legte er vor Zorn sein Mobiltelefon rund zwei Zentimeter vor den Nagel, zog voll durch - und der Hammer bohrte sich etwa fünf Millimeter vom neuen Handy entfernt ins Holz.