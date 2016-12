Widerlicher Fan- Banner gegen Leipzigs Rangnick!

Ey Ralf, wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", stand auf dem Plakat der Hertha- Fans. Eine üble Anfeindung gegen Rangnick, der im Jahr 2011 sein Traineramt bei Schalke aufgrund großer Erschöpfung niederlegen musste.

Was Rangnick hingegen am Spielfeld sah, bereitete dem Sportchef Freude. Die von Ralph Hasenhüttl betreuten Gastgeber, bei denen Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer durchspielten, gingen dank Timo Werner nach Vorarbeit des Ex- Salzburgers Naby Keita in der 40. Minute in Führung. Willi Orban sorgte in der 62. Minute nach einem Eckball per Kopf für den Endstand. Am Mittwoch gastiert der Red- Bull- Klub im Gipfeltreffen bei den Bayern, die mit einem Sieg am Sonntag gegen Darmstadt wieder die Tabellenführung übernehmen könnten.

Hertha verurteilt Aktion

Nach der Niederlage reagierte Hertha- Manager Michael Preetz auf die unnötige Aktion der Fans. "Gratulation an Red Bull Leipzig zum verdienten Heimsieg. Hertha BSC distanziert sich von diesem widerlichen Banner!", gab er via Twitter bekannt.