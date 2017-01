Wetterwarnung: Schnee, Glatteis und Unfälle

Zumindest im Süden sowie Südosten soll sich laut ZAMG die Sonne zu einem kurzen Gastspiel hinreißen lassen. Im restlichen Österreich präsentiert sich der Dienstag wolkenverhangen, immer wieder setzt Regen oder Schneefall ein. Der Schwerpunkt liegt dabei an der Alpennordseite, aber auch in Salzburg und Oberösterreich regnet und schneit es bis in die Abendstunden. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen tiefen Lagen im Osten und um 1500 Meter im Westen.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER (Symbolbild)

Rutschpartie auf Österreichs Straßen

Generell herrscht am Dienstag im ganzen Land Glatteisgefahr, die Straßen können stellenweise spiegelglatt sein. Autofahrer sollten daher besonders vorsichtig sein und ihr Fahrverhalten den Bedingungen anpassen.

Wie tückisch und gefährlich die Glätte sein kann, zeigte sich bereits in der Nacht und in den frühen Morgenstunden. So verlor in Niederösterreich bei Feistritz am Wechsel eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, geriet ins Schleudern und überschlug sich mit dem Pkw. Die Lenkerin konnte das völlig ramponierte Fahrzeug jedoch unverletzt verlassen.

Auch in Oberösterreich kam es in den Nachtstunden bereits zu einem Unfall auf eisglatter Straße. Insgesamt vier Fahrzeuge - zwei Lkw und zwei Pkw - waren in die Karambolage auf der Altheimer Landesstraße bei Sankt Peter am Hart verwickelt. Verletzte gab es laut Polizei aber auch hier nicht zu beklagen.

Auch die Asfinag berichtete am Dienstagmorgen von zwei Unfällen, in die jeweils ein Einsatzfahrzeug der Autobahnmeisterei verwickelt war. So fuhr etwa im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck ein 49 Jahre alter Lkw- Fahrer einem Räumfahrzeug hinten auf - dessen 58- jähriger Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

"Bitte viel Disziplin mitbringen"

"Bei diesen Bedingungen müssen alle Autofahrerinnen und Autofahrer bitte viel Disziplin mitbringen", appelliert Asfinag- Chef Heimo Maier- Farkas, zudem solle "unbedingt Abstand" zu Streufahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern gehalten werden.

Doch auch Fußgänger sind vor einer unfreiwilligen Rutschpartie nicht gefeit. Daher sollten Passanten auf den Gehwegen unbedingt vorsichtig sein.

Foto: APA/ROBERT JÄGER (Symbolbild)

Quecksilber klettert in den Plusbereich

Allerdings gibt es in puncto Temperaturen schon etwas bessere Nachrichten als zuletzt. So klettert das Quecksilber am Dienstag mancherorts bereits in den Plusbereich. In der Früh wurden zwischen minus 11 und plus 5 Grad erreicht, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 6 und plus 8 Grad.