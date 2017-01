Wettanbieter verrät: Fans setzen auf RB Leipzig!

Wie "tipp3 " verrät, ist die gute Quote 7,00 für RB Leipzig sehr beliebt. Weil ihnen die Sensation zugetraut wird. Mit 36 Punkten liegt der Aufsteiger derzeit auf den sensationellen zweiten Platz, lediglich drei Punkte hinter Bayern München.

Foto: GEPA

Das Auftaktprogramm könnte für die "Bullen", die von Salzburg das große Abwehrtalent Dayot Upamecano verpflichteten, jedoch leichter sein. Erst Frankfurt, dann ebenfalls in der heimischen Red- Bull- Arena in 1899 Hoffenheim das einzige noch ungeschlagene Team, danach bei Borussia Dortmund.

Neben den Wett- Kunden traut aber auch die Konkurrenz den Leipzigern den ganz großen Coup zu: "Wenn das in diesem Jahr überhaupt ein Verein schaffen kann, dann ist das Leipzig", so Hertha- Trainer Pal Dardai. Man darf also gespannt sein.