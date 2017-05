Westwiener "Wunder" gegen die großen Harder

Westwien hat im Halbfinale der Handball Liga Austria (HLA) gegen den HC Hard den Ausgleich geschafft. Die Wiener gewannen am Sonntag in Maria Enzersdorf mit 30:29 (14:14), womit es in der "best of three"- Serie 1:1 steht. Damit kommt es am Samstag in Hard zum Entscheidungsspiel, der Sieger fordert im Finale Titelverteidiger Fivers Margareten.