West Ham- Kapitän Noble begeistert von "Arnie"

"Die zwei Wochen, die er hier ist, hat er sich fantastisch verhalten, auch im Umgang mit den Kollegen", so Klub- Legende Noble. Dabei bezog er sich auf die Eskapaden von Arnautovic, die seinem Ruf lange geschädigt hatten. Noble kann den "Mist" der über den ÖFB- Legionär erzählt wird jedenfalls nich glauben.

Foto: GEPA

In dem Interview, das auf der Klub- Homepage veröffentlich wurde, lobte Noble, der seit 2006 für West Ham aktiv ist, die Transfers seines Klubs. "Mit den vier großen Neuerwerbungen wird man einen Schritt nach vorne machen", so der 30- jährige Mittelfeldspieler. Neben Arnautovic holte West Ham in diesem Sommer auch noch Englands Nummer Eins Joe Hart von Manchester City, Javier "Chicarito" Hernandez aus Leverkusen sowie Pablo Zabaleta (ebenfalls Manchester City).

Arnautovic von Krämpfen geplagt

Den letzten Test vor Beginn der neuen Premier- League- Saison verloren die "Hammers", in der isländischen Hauptstadt Reykjavik, klar mit 0:3 gegen Manchester City. Arnautovic stand dabei auf dem linken Flügel in der Startformation. Nach 62 Minuten musste der 28- Jährige aber mit Krämpfen vom Feld. Die medizinische Abteilung gab aber schnell Entwarnung.

Trotz der klaren Niederlage ist Noble, der, trotz seiner Qualitäten nie für das englische Team auflief, vom Kader des letzjährigen Elften der Premier League überzeugt. "Chicarito gehört zu den besten Angreifern der Welt, Joe ist der englische Team- Goalie und was für Fähigkeiten Marko hat, wissen wir alle", so Noble. Er ist sich sicher, dass die Fans der "Hammers" Arnautovic schnell in ihr Herz schließen und ihn lieben werden.