Wer wird jetzt den Thron in St. Pölten besteigen?

Jetzt nimmt der letzte "Landeskaiser", der diesen Titel noch tatsächlich verdient, seinen Hut: Österreichs längstdienender Landeshauptmann Erwin Pröll zieht sich aus der Politik zurück. Bereits am Mittwoch könnten bei einer Sitzung des Landesparteivorstands die Weichen für seine Nachfolge gestellt werden. Als aussichtsreichste Kandidatin in der "Nach- Pröll- Ära" geht Ex- Ministerin Johanna Mikl- Leitner ins Rennen. Neben Agrarlandesrat Stephan Pernkopf wurde zuletzt aber auch Außenminister Sebastian Kurz ins Spiel gebracht. Innenminister Wolfgang Sobotka hatte sich hingegen selbst aus der Liste möglicher Thronfolger gestrichen.