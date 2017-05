Wer folgt Glawischnig an der Parteispitze nach?

Die wohl aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge Glawischnigs dürfte wohl die stellvertretende Bundesparteivorsitzende und Chefin der Tiroler Grünen Ingrid Felipe sein. Felipe genießt besonders bei der Nachwuchsfraktion der Grünen hohes Ansehen. Die 38- Jährige stammt aus Hall in Tirol und ist seit 2013 zweite Landeshauptmann- Stellvertreterin des Bundeslandes. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck und engagiert sich seit 2005 bei den Grünen. 2016 wurde sie zur Stellvertreterin Glawischnigs gewählt und folgte damit Maria Vassilakou nach, die zuvor von diesem Amt zurückgetreten war.

Grünen-Vizeklubchef Werner Kogler, Eva Glawischnig und Ingrid Felipe (v.l.n.r.)

Ein weiterer Namen, der oft genannt wird, ist Lothar Lokl. Als Wahlkampfleiter trug er wesentlich zum Einzug Alexander Van der Bellens in die Hofburg bei. Aktuell steht er dem Bundespräsidenten als externer Berater weiterhin zur Seite. Der 49- Jährige war zuvor bei Global 2000 tätig und wechselte 1999 zu den Grünen in die Politik. Dort machte er sich als Kampagnenleiter, Kommunikationschef und ab Herbst 2006 als Bundesparteisekretär einen Namen. Da der Wiener aber seit 2009 eine Beratungsagentur betreibt, gilt es als unwahrscheinlich, dass er den Parteivorsitz der Grünen übernehmen will.

Alexander Van der Bellen und Lothar Lokl (re.)

Auch Ulrike Lunacek könnte Eva Glawischnig an der Parteispitze nachfolgen. Die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament ist seit Jahren eine fixe Größe in der Partei. Die 59- jährige Niederösterreicherin war Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen für die Europawahl im Jahr 2014 und erzielte dort mit 14,52 Prozent das beste jemals bundesweit erreichte Wahlergebnis der Grünen. Zudem ist sie studierte Dolmetscherin für Englisch und Spanisch und eine der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Ob sie ihr Engagement in Straßburg zugunsten der Bundespartei aufgibt, ist allerdings eher fragwürdig.



Die Salzburger Grünen- Chefin Astrid Rössler wird ebenfalls als Kandidatin gehandelt. Die 58- Jährige st seit 2013 erste Landeshauptmann- Stellvertreterin in Salzburg. Unter der Führung der studierten Juristin erzielten die Grünen nach einem von dem Salzburger Spekulationsskandal geprägten Wahlkampf mit 20,18 Prozent der Stimmen und sieben Mandaten ihr bisher beste Ergebnis auf Landesebene.

Astrid Rössler

Der Wiener Grünen- Chefin Maria Vassilakou werden bestenfalls Außenseiterchancen eingeräumt. Die 48- Jährige bekleidet seit 2010 das Amt der Vizebürgermeisterin und musste zuletzt einigen parteiinternen Widerstand hinnehmen, was die Neugestaltung des Wiener Heumarktareals anging. Die gebürtige Griechin folgte 2008 Madeleine Petrovic als zweiten stellvertretenden Bundessprecherin der Grünen, zog sich jedoch 2016 aus diesem Amt zurück.

Maria Vassilakou: Mit 94,3 Prozent erneut Spitzenkandidatin der Wiener Grünen