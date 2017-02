Wer folgt auf Oberhauser im Gesundheitsressort?

R endi-

Kompetenz und rhetorisches Talent

Wagner gilt gerade wegen ihrer fachlichen Kompetenz alsNachbesetzung: DieJährige kann auf eine beachtliche wissenschaftliche Karriere verweisen. 1996 promovierte sie in Wien. Im Anschluss daran wechselte sie zur London School of Hygiene and Tropical Medicine, wo sie ihren Master absolvierte. 1998 kehrteWagner als Assistentin an die Wiener MedUni zurück. 2008 habilitierte sie sich mit dem Thema Prävention durch Impfungen. Seit 2011 ist sie Leiterin der Sektion für Öffentliche Gesundheit und medizinische Angelegenheiten.

Der breiten Öffentlichkeit wurde Rendi- Wagner kurz nach ihrem Wechsel ins Gesundheitsministerium bekannt, als sie im Zuge der Atomkatastrophe von Fukushima die Bevölkerung über mögliche Gefahren verstrahlter Lebensmittel informierte. Bereits damals fiel auf, dass die Medizinerin komplexe Dinge allgemein verständlich erklären kann.

Trotz der Einigung auf ein neues Arbeitsprogramm Ende Jänner ist die Stimmung innerhalb der Regierung weiterhin gereizt. Wie krone.at berichtete , sind sowohl die SPÖ als auch die ÖVP auf der Suche nach einer inhaltlichen Professionalisierung und einem verbesserten Außenauftritt - mit anderen Worten: neue Minister. Als mögliche Ablösekandidaten gelten Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ), Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ).

Familienministerin Sophie Karmasin Foto: BMFJ/Loske

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid Foto: APA/Herbert Neubauer

Verkehrsminister Jörg Leichtfried Foto: Christian Jauschowetz

Opernball von Oberhausers Tod überschattet

Oberhauser starb am Donnerstagabend an den Folgen ihrer Krebserkrankung - nur wenige Stunden vor der Eröffnung des Opernballes. Damit stand der "Ball der Republik" zumindest für die Polit- Prominenz im Zeichen der Trauer. Kanzler Christian Kern rief - "unbeschreiblich traurig" den Tränen nahe - die rund 5000 Ballbesucher zur Trauerminute auf. Die SPÖ- Riege und Bundespräsident Alexander Van der Bellen ("meine Gedanken sind bei Sabine Oberhauser") verließen die Staatsoper nach der Eröffnung.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Parlament gedenkt mit Trauerminuten

Auch im Parlament wird um die verstorbene Politikerin getrauert. Schon in der Präsidiale am Freitagvormittag wurde eine Trauerminute abgehalten. Gleiches ist zu Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch geplant. Zudem wurden die Fahnen am Hohen Haus auf halbmast gesetzt.

Die österreichische Fahne weht am Dach der Präsidentschaftskanzlei auf halbmast. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER