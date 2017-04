Weltweite Anteilnahme nach Anschlag in Dortmund

Nach den Explosionen nahe des Mannschaftsbusses des deutschen Fußballklubs Borussia Dortmund am Dienstagabend erfährt der Klub auch international Solidarität. "Wir denken an diesem Abend an alle unsere Freunde beim BVB", schrieb der britische KLub Liverpool FC am Dienstagabend auf Twitter. Bei den Engländern sitzt der frühere Dortmund- Coach Jürgen Klopp auf der Trainerbank.