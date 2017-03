Weltmeisterin Stuhec erobert auch Abfahrts- Weltcup

Ilka Stuhec feierte beim Weltcup- Finale den siebenten Sieg in dieser Saison, den vierten in der Abfahrt. Beste Österreicherin im Rennen wurde Super- G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer (1,97) unmittelbar vor ihrer Landsfrau Tamara Tippler (2,13) als Sechste. Christine Scheyer (2,58), Vize- Weltmeisterin Stephanie Venier (2,62) und Ramona Siebenhofer (2,85) kamen auf die Ränge zehn, elf und 13. Weltmeisterin Stuhec hatte schon die Kombi- Kugel geholt und hat am Donnerstag gute Chancen auf den Gewinn des Super- G-Weltcup.

Noch nicht fix entschieden ist auch der Gesamt- Weltcup, da Stuhec den Rückstand auf die führende, in der Aspen- Abfahrt nicht gestartete US- Amerikanerin Mikaela Shiffrin bei drei noch ausstehenden Rennen auf 278 Zähler reduziert hat. Dennoch sollte der Sieg in dieser Wertung durch Shiffrin nur Formsache sein.