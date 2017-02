Weltmeister Wolfgang Kindl in Oberhof nur Achter

Die beiden wiesen 0,874 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Tobias Wendl/Tobias Arlt auf. Toni Eggert/Sascha Benecken und Robin Geuke/David Gamm fixierten einen deutschen Triple- Erfolg. Die österreichischen Sprint- Vizeweltmeister Peter Penz/ Georg Fischler waren nicht nach Thüringen gereist, durch den Handgelenksbruch von David Trojer war auch dieser mit Philip Knoll nicht dabei. Mit Rang sieben durften die U23- Weltmeister Steu/Koller jedenfalls zufrieden sein.

Nur 37 Tausendstelsekunden hinter Kindl kam sein Landsmann David Gleirscher mit 0,563 Sekunden Rückstand als Zehnter ebenfalls in die Top Ten, nachdem er sowohl in Königssee als auch in Igls zu Sturz gekommen war. Armin Frauscher und Reinhard Egger belegten die Plätze elf und 13. Am Sonntag fallen die Entscheidungen im Damen- Einsitzer und in der Team- Staffel.

An der Nebenfront sicherte sich Nico Gleirscher bei den Junioren- Weltmeisterschaften in Sigulda Silber, es gewann der Lette Kristeris Aparjods. Lukas Schlierenzauer wurde Achter. Seine Landsfrau Madeleine Egle belegte beim Sieg der Deutschen Jessica Tiebel Platz sechs.