Weltcupauftakt an Rydzek - Seidl in Ruka Fünfter

Philipp Orter (9.) und erstmals David Pommer (10.) schafften weitere Top- Ten- Ergebnisse für den ÖSV. Nur knapp dahinter landeten Wilhelm Denifl, Weltmeister Bernhard Gruber und Franz- Josef Rehrl auf den Rängen 12 bis 14. Lukas Klapfer kam nach seinem Schlüsselbeinbruch im Frühherbst nicht über Platz 32 hinaus.

Staatsmeister Seidl (+1:02,2 Min.) stellte dagegen hinter dem vierplatzierten Eero Hirvonen sein bestes Weltcup- Ergebnis aus der Vorsaison in Trondheim und 2013 in Almaty ein. Auf Rang drei fehlten dem Pongauer 16,6 Sekunden. Der 23- Jährige war auch schon nach dem bei wechselhaften Bedingungen mit leichtem Schneefall und viel Wind ausgetragenen Großschanzenspringen an der fünften Stelle gelegen.

Im Langlauf über 10 Kilometer hielt er seine Position, während sich Rydzek von der zweiten Stelle aus noch seinen siebenten Weltcuperfolg sicherte. Frenzel stürmte mit bester Laufzeit vom achten Zwischenrang auf das Podest. Der Sieg von Rydzek war mit mehr als einer halben Minute Vorsprung aber ungefährdet. Am Sonntag steht noch ein Einzelbewerb auf dem Programm.