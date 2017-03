Wellinger erster Raw- Air- Führender - Kraft Fünfter

Wellinger gewann mit 140,5 Punkten klar vor dem Slowenen Peter Prevc (135,9 Punkte/130,5 m) und seinem deutschen Landsmann Richard Freitag (131,8/128.) Mit Markus Eisenbichler landete auf Rang vier ein weiterer Deutscher vor Kraft (129,8 Punkte).

Zweitbester ÖSV- Mann war Manuel Fettner (126,5 m) an der achten Stelle. Michael Hayböck (123) wurde Dreizehnter. Markus Schiffner, Gregor Schlierenzauer und Andreas Kofler kamen unter die Top 25. Am Holmenkollen findet am Samstag ein Teambewerb statt, dessen Ergebnisse auch in die hoch dotierte neue Raw- Air- Serie einfließen.