"Welcome to Hell": Protest gegen G20 eskaliert

Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt, viele Aktivisten wurden festgenommen. Zahlreiche Gewaltbereite konnten sich aber laut Polizei in der ganzen Stadt verteilen. Die Einsatzkräfte appellierten an "Unbeteiligte", sich von den Gefahrenzonen zu entfernen.

Es hatte durchaus friedlich begonnen: Am Donnerstagnachmittag gab es Musik und Redebeiträge. Da sich immer mehr vermummte Teilnehmer unter die nicht vermummten mischten, rief die Polizei die Veranstalter auf, sich von dem gewaltbereiten Block zu trennen. In einem Tweet der Hamburger Polizei hieß es: "Vermummung bitte ablegen, dann kann es weitergehen!" Der Appell verhallte aber ohne Wirkung. Insgesamt gab die Polizei die Zahl der Teilnehmer mit etwa 12.000 an. Als die Einsatzkräfte versuchten, den "Schwarzen Block" der Vermummten vom Rest der Kundgebung zu trennen, eskalierte die Lage.

"Unsere Wasserwerfer mussten eingesetzt werden", teilte die Polizei über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit." Die Einsatzkräfte wurden demnach mit Latten angegriffen, zudem habe es "massiven Bewurf mit Flaschen und Gegenständen" gegeben.

Foto: AFP

Diese Demonstranten trotzen dem Wasser. Foto: AFP

Sanitäter tragen einen Verletzten weg. Foto: AP

Polizei- Sprecher während Interview attackiert

Zuvor waren nach Angaben der Hamburger Polizei ihr Pressesprecher und ein weiterer Beamter während eines Interviews "plötzlich von unbekannten Tätern massiv bedrängt und attackiert" worden. Die beiden Polizisten flüchteten demnach in einen Rettungswagen. "Die Täter versuchten immer wieder die Tür des Rettungswagen aufzureißen und schlugen auf diese ein", erklärte die Polizei. Der Rettungswagen habe daraufhin den Einsatzort verlassen. Die beiden Beamten seien unverletzt geblieben.

Der einzige von den Behörden genehmigte Demonstrationszug hätte eingentlich über die Reeperbahn gehen und rund 300 Meter vor den Messehallen enden sollen, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Amtskollegen empfangen wird.

Sie drohten, Hamburg in eine "Hölle" zu verwandeln: Radikale Globalisierungsgegner. Foto: AP

Der Demonstrationszug wird von einem massiven Aufgebot an Polizisten begleitet. Foto: AFP/dpa

Teilnehmer der "Welcome to Hell"-Kundgebung Foto: AFP

Zu kleineren gewaltsamen Ausschreitungen war es bereits in den vergangenen Tagen gekommen. So gab es in der Nacht auf Donnerstag einen Brandanschlag auf ein Autohaus in Hamburg. In der Nacht auf Mittwoch war die Polizei mit Wasserwerfern gegen Aktivisten vorgegangen , die eine Kreuzung blockiert hatten.

Die Blockade wurde durch die Polizei mittels Wasserwerfer aufgelöst. Foto: AP

Vor dem G20- Gipfel sorgte US- Präsident Donald Trump mit Drohgebärden gegen Russland und Nordkorea international für neue Spannungen. Bei einem Besuch in Polen kündigte er am Donnerstag Schritte gegen das "destabilisierende Verhalten" Moskaus an. Er will dem NATO- Partner Polen offenbar auch "Patriot"- Raketen zum Schutz vor möglichen Aggressionen des mächtigen Nachbarn im Osten liefern. Der Auftritt in Warschau sorgt für zusätzliche Brisanz vor dem ersten Treffen zwischen Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.

Foto: AP

Klimaschutz: Wird Trump weiter isoliert?

Beim Hauptstreitpunkt Klimaschutz ist noch unklar, ob Trump von den anderen G20- Mitgliedern isoliert wird. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung ist der Dissens der anderen 19 zum US- Präsidenten festgeschrieben. Bleibt es dabei, wäre das für die sonst um Einheit bemühte Staatengruppe ungewöhnlich.

Merkel führt Vorgespräche mit Trump und Erdogan

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen traf Trump am Nachmittag zu seinem ersten Deutschlandbesuch als Präsident in Hamburg ein. Kurz nach der Ankunft traf er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Das Ehepaar Trump winkt bei der Ankunft in Hamburg. Foto: AFP

Bei wichtigen außenpolitischen Reisen dürfen Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared nicht fehlen. Foto: AP

Reicht Trump Merkel auch in der internationalen Politik die Hand? Der Gipfel wird es zeigen. Foto: AP

Erdogan bereut Nazi- Beschimpfungen nicht

Auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan führte Merkel am Donnerstag ein Vorgespräch. Vor seinem Besuch beim G20- Gipfel hatte Erdogan keinerlei Bedauern über seine Nazi- Beschimpfungen an die Adresse Deutschlands gezeigt. "Ich bereue das überhaupt nicht", sagte Erdogan dem Kanal France 24 nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf eine entsprechende Frage. Mit Blick auf die Verbote von Wahlkampfauftritten von Vertretern seiner Regierung in Deutschland im Frühjahr sagte der Staatschef: "Dieses Verhalten ist eines, das dem Nazismus entspricht, und ist absolut ein Anzeichen von Faschismus."

Kanzlerin Merkel und Präsident Erdogan zeigen sich vor ihrer Unterredung den Fotografen. Foto: AP

Vor dem G20- Gipfel hatte die deutsche Bundesregierung nun Erdogan selber einen von ihm gewünschten Auftritt vor Landsleuten am Rande des Treffens in Hamburg untersagt. Erdogan übte daran scharfe Kritik. Das Verbot sei bezeichnend dafür, wie liberal Deutschland tatsächlich sei, sagte er. Das Interview wurde in der Nacht zu Donnerstag ausgestrahlt.