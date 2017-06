Weitere Strafpunkte - Vettel riskiert Sperre

Vettel setzt also mit Aktionen wie jener in Aserbaidschan eventuell sogar den WM- Titelkampf aufs Spiel. Der bald 30- jährige Familienvater muss vorerst allerdings nur noch den kommenden Grand Prix von Österreich (9. Juli) unbeschadet überstehen, um die unmittelbare Gefahr einer Sperre zu bannen. Am 10. Juli und damit einen Tag nach Spielberg werden die zwei Zähler vom Vorjahr in Silverstone aus seinem Strafenkatalog gelöscht.

Vettel "Bösewicht"

Der FIA- Strafenkatalog funktioniert so, dass bei zwölf Strafpunkten innerhalb Jahresfrist dem Piloten die Superlizenz für ein Rennen entzogen und das Konto wieder auf Null gesetzt wird. Die Punkte verfallen jeweils nach zwölf Monaten. Vettel ist aktuell der "Bösewicht" in dieser Liste, die zweit- meisten Strafpunkte hat der Brite Jolyon Palmer (Renault) mit sieben.