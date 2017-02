Weißhaidinger/Dadic als Athleten des Jahres geehrt

"Dieser Award bedeutet mir sehr viel. Es ist schön, nach so einer guten Saison so eine Auszeichnung zu bekommen. Vor allem, da es mittlerweile viele tolle Athletinnen in Österreich gibt", zeigte sich Dadic in ihrer Dankesrede gerührt. Ihr männliches Pendant Weißhaidinger, der übrigens genau am Montag seinen 25. Geburtstag beging und dafür mit Standing Ovations sowie einem Ständchen geehrt wurde - hielt mit seiner Freude nicht hinter dem Berg.

Foto: GEPA

Weißhaidinger: "Bestätigung für ein erfolgreiches Jahr"

"Es ist klasse, dass ich den Preis schon zum zweiten Mal gewinnen konnte. Es ist schön, zurückblicken zu können, da man ja sonst den Fokus immer auf die Zukunft richtet. Der Award ist eine Bestätigung für ein erfolgreiches Jahr", so Weißhaidinger, der bei den Olympischen Spielen in Rio mit dem 6. Platz überrascht hatte.

Foto: Olaf Brockmann

Weitsprung- Legende Emmiyan als Gala- Ehrengast

Ehrengast der diesjährigen Verleihung war Weitsprung- Legende Robert Emmiyan. Der Armenier hält bereits seit 1987 mit 8,86m den Weitsprung- Europarekord und liegt damit hinter den Allzeit- Größen Mike Powell, Bob Beamon und Carl Lewis auf Rang 4 der weltweiten Alltime- List. Mit seiner "Hang- Technik" begeisterte er in den 1980er- Jahren die Zuseher.

Weitsprung-Legende Robert Emmiyan (li.) Foto: Olaf Brockmann

ÖLV- Präsidentin: "Ehrung wichtig für österreichische LA"

ÖLV- Präsidentin Sonja Spendelhofer zeigte sich von der großen Bedeutung der Austrian Athletics Awards überzeugt. "Diese Ehrung ist ganz wichtig für die österreichische Leichtathletik. Wir bitten damit nicht nur jene vor den Vorhang, die große sportliche Leistungen erzielt haben, sondern versuchen den Fokus auch auf all jene zu richten, die das ganze Jahr hinter diesen Leistungen stehen. Auch sie sollen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen."

Werthner ist Trainer, Lagger Nachwuchs- Athletin des Jahres

Vor den Vorhang wurde in diesem Zusammenhang auch Georg Werthner als Trainer des Jahres geholt - vor allem auch wegen seiner Verdienste um die Nachwuchs- Athletin des Jahres, die gerade einmal 17- jährige Mehrkämpferin Sarah Lagger. "Ich freue mich sehr über diese Ehrung und hoffe damit mehr Augenmerk auf den Mehrkampf zu lenken. Fast alle unserer derzeitigen Top- Mehrkämpferinnen sind aus dem Kinder- Zehnkampf hervorgegangen", so Werthner.

Georg Werthner und sein Schützling Sarah Lagger Foto: Olaf Brockmann

Weitere Ehrungen betrafen Philipp Kronsteiner als Nachwuchsathlet des Jahres, Marianne Maier und Gottfried Gassenbauer als Masters- Athletin und Masters- Athlet des Jahres sowie Univ. Prof. Prim. Dr. Alfred Engel als Leichtathletik- Botschafter des Jahres - für 40 Jahre Tätigkeit als Verbandsarzt des ÖLV.