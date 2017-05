Weißhaidinger gewinnt in Linz mit Stadionrekord

"Ich habe ja im Vorfeld den Mund mit dem Stadionrekord etwas voll genommen. Daher bin ich froh, mich hier von meiner besten Seite präsentiert zu haben", sagte Weißhaidinger und betonte, dass sein Weg in Richtung WM in London stimme. In der Vorwoche hatte Weißhaidinger beim stark besetzten Meeting in Halle mit 66,52 m Rang drei belegt.

Redaktion krone Sport