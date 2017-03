Weißes Haus: Eindringling rüttelte an Türgriff

Peinliche Sicherheitspanne im Weißen Haus: Ein Mann, der nachts über den Zaun auf das Außengelände des Präsidentensitzes gelangt war, hatte sich mehr als 16 Minuten dort aufgehalten, wie der für die Sicherheit von US- Präsident Donald Trump Sicherheit zuständige Secret Service am Freitag mitteilte. Der Mann war bis zum Hauptgebäude vorgedrungen und hatte dort an einem Türgriff gerüttelt.