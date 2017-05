Weinkeller- Einbruch: Dieb tappt in Kamerafalle

Die Rechnung ohne den Besitzer des Weinkellers hat ein durstiger Einbrecher (42) in Wien- Alsergrund gemacht. Der Verdächtige wollte sich edle Tropfen krallen, doch tappte dabei in die installierte Kamerafalle. Der Weinbesitzer alarmierte die Polizei und die Beamten nahmen den Langfinger an Ort und Stelle fest.